Сульшер користується повною довірою керівництва Манчестер Юнайтед

На тренерському містку Манчестер Юнайтед не варто очікувати змін найближчим часом.

Керівництво Манчестер Юнайтед не має наміру звільняти Уле Гуннара Сульшера після завершення сезону, повідомляє Daily Star.

Погба більше не зіграє за Манчестер Юнайтед жодного матчу, – екс-гравець манкуніанців

Норвезький фахівець зможе залишитись на посаді головного тренера, навіть якщо його підопічні фінішують поза межами топ-6 АПЛ.

За інформацією ЗМІ, донедавна основними претендентами на заміну Сульшеру були Маурісіо Почеттіно та Массіміліано Аллегрі.

Після 13-ти турів АПЛ чемпіонату Англії "червоні дияволи" перебувають на 11-й сходинці турнірної таблиці.

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