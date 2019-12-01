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Сульшер користується повною довірою керівництва Манчестер Юнайтед

09:32 190 Читать на русском
Сульшер користується повною довірою керівництва Манчестер Юнайтед
Уле Гуннар Сульшер / Фото BBC

На тренерському містку Манчестер Юнайтед не варто очікувати змін найближчим часом.

Керівництво Манчестер Юнайтед не має наміру звільняти Уле Гуннара Сульшера після завершення сезону, повідомляє Daily Star.

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Норвезький фахівець зможе залишитись на посаді головного тренера, навіть якщо його підопічні фінішують поза межами топ-6 АПЛ.

За інформацією ЗМІ, донедавна основними претендентами на заміну Сульшеру були Маурісіо Почеттіно та Массіміліано Аллегрі.

Після 13-ти турів АПЛ чемпіонату Англії "червоні дияволи" перебувають на 11-й сходинці турнірної таблиці.

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Теги
Англія Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер Уле Гуннар Сульшер
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