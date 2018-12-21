Сульшер: Коли МЮ пропонує вам контракт на півроку – ви недовго думаєте над відповіддю

Новоспечений наставник МЮ Уле Гуннар Сульшер досі не може оговтатись від можливості очолити легендарний клуб.

"Розумію, що є багато тренерів, які хочуть очолити Манчестер Юнайтед. Я один з них. Але я поки не обговорював з керівництвом можливості залишитися в клубі на постійній основі. Зараз вони почнуть процес, який триватиме шість місяців.

Сульшер назвав свою основну місію на посаді головного тренера Манчестер Юнайтед

Коли з'являється можливість отримати таку роботу, як ця, і вас просять підписати контракт на шість місяців, ви говорите: "Я радий допомогти". У мене є робота на півроку. Я повинен зробити все можливе, щоб допомогти клубу стати кращим", – цитує Сульшера Sky Sports.

Нагадаємо, Сульшер замінив на посаді головного тренера МЮ Жозе Моурінью.

Після 17-ти турів АПЛ МЮ посідає 6-ту сходинку в турнірній таблиці.

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