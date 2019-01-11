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Сульшер: Кейн – один з найкращих форвардів світу, але я задоволений своїм складом

10:04 193 Читать на русском
Сульшер: Кейн – один з найкращих форвардів світу, але я задоволений своїм складом
Уле Гуннар Сульшер / BBC Sport

Головний тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер висловив компліменти нападнику Тоттенхема Харрі Кейну перед матчем 22 туру АПЛ.

"Кейн непоганий, хіба не так? Він фантастичний голеадор, один з найкращих у світі, але у мене гравці, з якими я задоволений працювати.

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Але він так само топ, професіонал. Впевнений, що ті, хто з ним тренуються та грають, можуть сказати більше, але дивлячись зі сторони, він неймовірний форвард.

Харрі ніколи не втрачає реальних нагод, тому давайте будемо впевнені, що таких моментів проти нас він не отримає", – цитує Сульшера Sky Sports.

Матч Тоттенхем – Манчестер Юнайтед відбудеться 13 січня о 18:30 за київським часом.

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Тоттенхем - Манчестер Юнайтед: Неділя 13 січня 2019

Тоттенхем
до матчу
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Манчестер Юнайтед
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