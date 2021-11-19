Уле Гуннар Сульшер захотів обговорити шляхи виходу команди з кризи та перехід на схему із трьома захисниками, повідомляє Daily Mail.

Зідан відповів Манчестер Юнайтед на пропозицію замінити Сульшера

Для цього норвезький фахівець організував зустріч з Кріштіану Роналду, Харрі Магуайром, Бруну Фернандешем, Люком Шоу, Віктором Лінделефом та Неманьєю Матічем. Тренер занепокоєний, що за останні три поєдинки манкуніанці здобули лише одну перемогу.

Керівництво Манчестер Юнайтед поки відкинуло ідею звільнення Сульшера, але пильно слідкуватиме за подальшими результатами команди.

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