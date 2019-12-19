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Сульшер назвав гравця, якого хотів би бачити у Манчестер Юнайтед

17:58 133 Читать на русском
Сульшер назвав гравця, якого хотів би бачити у Манчестер Юнайтед
Ерлінг Холанд / Фото з відкритих джерел

Головний тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер поділився думкою щодо нападника Зальцбурга Ерлінга Холанда.

"Холанд – гравець, який мені подобається. Ми завжди шукаємо хороших гравців. Він швидко прогресує і буде продовжувати свій розвиток у будь-якому клубі, в який перейде.

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Мені не слід так багато говорити про нього, але як клуб, ми завжди шукаємо гравців, які можуть підсилити наш склад і доповнити один одного. В майбутньому побачимо, що з цього вийде", – цитує Сульшера видання Via Sport.

Нагадаємо, 19-річний норвезький нападник перейшов у Зальцбург в січні 2019 року з Мольде за 5 млн євро. Його чинний контракт з австрійським клубом розрахований до 30 червня 2023 року.

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