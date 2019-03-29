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Сульшер хоче зберегти Ерреру в Манчестер Юнайтед

20:05 60 Читать на русском
Сульшер хоче зберегти Ерреру в Манчестер Юнайтед
Андер Еррера / соцмережі

Головний тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер сподівається, що хавбек Андер Еррера продовжить контракт з клубом.

Уле Гуннар Сульшер після свого повноцінного призначення на посаду головного тренера Манчестер Юнайтед сподівається зберегти хавбека Андера Ерреру, повідомляє goal.com. Він хоче, щоб клуб продовжив контракт із півзахисником.

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Іспанець став одним із тих, хто розцвів після приходу норвежця на посаду наставника, коли був звільнений Жозе Моурінью, і відіграє важливу роль у структурі Сульшера.

У ЗМІ повідомлялось про інтерес до хавбека з боку ПСЖ, який вилетів з Ліги чемпіонів саме від манкуніанців.

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