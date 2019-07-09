Сульшер хоче переконати Погба залишитись у Манчестер Юнайтед

Головний тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер вірить, що зможе переконати хавбека Поля Погба залишитись у команді.

Уле Гуннар Сульшер хоче, щоб Поль Погба залишився в команді. За інформацією AS, наставник Манчестер Юнайтед прагне переконати француза і вірить, що йому вдасться це зробити.

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Сам Погба заявляв, що відкритий до нового виклику за межами Олд Траффорд на фоні чуток про перехід у Реал та Ювентус.

Півзахисник повернувся на Туманний Альбіон влітку 2016 року за рекордні на той момент 105 млн євро. За цей час він встиг виграти Суперкубок Англії, Кубок англійської ліги та Лігу Європи.

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