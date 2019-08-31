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Сульшер хоче бачити в команді форварда, схожого на себе

14:15 381 Читать на русском
Сульшер хоче бачити в команді форварда, схожого на себе
Уле Гуннар Сульшер / Reuters

Головний тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер розповів, якого форварда не вистачає його команді.

"На даний момент у нас виходить створювати моменти, але, звичайно, ми завжди в пошуку підсилення. Ми все ще перебуваємо у пошуках нападника, який замінить Лукаку.

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Мені подобається той, хто забиває голи в штрафний і за її межами, такий собі молодий Уле або щось в цьому роді. Це не обов'язково повинен бути форвард зростом під два метри.

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Я іноді замислююсь, що при бажанні грати в два нападники, можливо, нам потрібен інший тип. Відмінний від того, що у нас є", – цитує Сульшера Goal.com.

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Трансфери Англія Уле Гуннар Сульшер Уле Гуннар Сульшер Трансфери Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
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