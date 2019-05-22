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Сульшер готовий зробити Погба капітаном, щоб він залишився в Манчестер Юнайтед

09:26 390 Читать на русском
Сульшер готовий зробити Погба капітаном, щоб він залишився в Манчестер Юнайтед
Поль Погба / Reuters

Манчестер Юнайтед хоче втримати свою головну зірку Поля Погба всіма можливими способами.

Тренер команди Уле Гуннар Сульшер вважає, що роль капітана може стати додатковою мотивацією для зіркового півзахисника, інформує The Times.

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Останнім часом з'явилось чимало чуток про інтерес мадридського Реала до француза. Втім, Манчестер Юнайтед не готовий відпускати ключового гравця цього літа. Більше того, тренерський штаб планує зробити Погба капітаном команди, щоб хавбек відчував підтримку і довіру клубу.

Сезон 2018/19 став для "червоних дияволів" просто провальним. Команда не здобула жодного трофея і залишилась без Ліги чемпіонів на наступний рік.

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Англія Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Поль Погба Поль Погба Уле Гуннар Сульшер Уле Гуннар Сульшер
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