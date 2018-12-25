Сульшер феєрично повернувся в МЮ, Ліверпуль пішов у відрив, Реал виграв перший трофей у сезоні – підсумки євровікенду

"Футбол 24" підсумовує головні події європейського вікенду. Фіаско Манчестер Сіті, повернення Сульшера в Манчестер Юнайтед, перший трофей Реала та тріумф Борусії Д – все це в нашому матеріалі.

Сульшер вдало дебютував на чолі Манчестер Юнайтед

Повернення Уле Гуннара Сульшера в Манчестер Юнайтед вийшло не лише вдалим, але й видовищним. Манкуніанці вперше (!) у 2018 році забили у ворота суперника одразу 5 голів. Жертвою став Кардіфф, матч проти якого явно мав принципове значення для 45-річного норвезького наставника, адже саме з валлійського клубу Сульшер був звільнений кілька років тому.

Сульшер в МЮ: чого чекати від тренера, який досяг успіху з резервом "дияволів" і в Норвегії, але провалився в АПЛ

74% володіння м'ячем, 17 ударів по воротах (з них 9 – у площину) – давненько Манчестер Юнайтед не виглядав настільки переконливо. Звісно, манкуніанцям протистояв аутсайдер чемпіонату Кардіфф, але під керівництвом Жозе Моурінью МЮ періодично мав проблеми навіть у подібних матчах. До слова, Сульшер повернув в основу Поля Погба, у якого були не найкращі відносини з португальським менеджером.

Якщо так піде й надалі, Сульшер цілком може залишитись наставником манкуніанців на постійній основі. У разі успішних виступів команди для МЮ навряд чи стане перепоною контракт норвежця з Мольде, який розрахований до 2021 року.

Манчестер Сіті сенсаційно програв та відпустив Ліверпуль у відрив

Чинний чемпіон Англії Ман Сіті зазнав другої поразки у останніх трьох матчах. Після Челсі кривдником команди Хосепа Гвардіоли доволі несподівано став Крістал Пелас. Ця невдача стала першою для "містян" у рідних стінах. Таким чином Ліверпуль після своєї перемоги над Вулверхемптоном зустрів Різдво, маючи чотириочковий відрив від Манчестер Сіті.

Прорив у Європу, фінал ЛЧ у Києві, проміжний успіх збірної України – яким був 2018 рік для українського футболу

Попереду нас чекає славнозвісний новорічний марафон, який доволі часто якщо не вирішує долю чемпіонського титулу, то як мінімум суттєво на нього впливає. Ліверпуль підходить до цих матчів з оптимізмом, тоді як Хосепу Гвардіолі слід терміново задуматись. Зрозуміло, що Сіті міг зробити ставку на Лігу чемпіонів, але ж до 1/8 фіналу ще майже 2 місяці!

Якщо так піде й надалі, з великою долею ймовірності ми матимемо нового чемпіона Англії. Принаймні, у даний час є всі підстави для цього. Як мінімум інтрига в боротьбі за титул буде практично напевне.

Є тільки одна Борусія – наразі це дортмундська

В дербі двох Борусій вікторію завдяки голам Санчо та Ройса здобули представники Дортмунда, які завдяки цьому відірвались від конкурента вже на 9 очок. Втім, Баварія під завершення року теж знайшла свою найкращу форму, здобувши 5 перемог поспіль.

Борусія Д – Борусія М – 2:1 – відео голів та огляд матчу

"Є тільки одна Борусія" – люблять повторювати вболівальники обох клубів. Що ж, наразі більше підстав для цього гасла мають прихильники колишньої команди Андрія Ярмоленка. Підопічні Люсьєна Фавра стали зимовим чемпіоном Німеччини, випереджаючи Баварію на 6 пунктів. Вперше за останні кілька років Німеччина тішить вболівальників інтригою і в боротьбі за чемпіонський титул.

Ця інтрига наявна і завдяки Баварії, яка нарешті зуміла вийти з кризи. Цього разу мюнхенці розібрали на запчастини міцний Айнтрахт, з яким Шахтар у лютому зіграє в Лізі Європи. Про відставку Ніко Ковача вже ніхто не говорить, адже мюнхенський гранд завдяки серії вдалих результатів зберігає непогані шанси на захист "срібної салатниці".

Барселона завершила 2018 рік на вершині Прімери

Підопічні Ернесто Вальверде здобули четверту перемогу поспіль – цього разу над Сельтою. Поки Реал успішно виступав на Клубному чемпіонаті світу, Барса відірвалась вже на 8 очок. Втім, конкуренцію обом грандам успішно складає і Атлетіко, який відстає від "блаугранас" лише на 3 пункти. Севілья дещо пригальмувала, тричі зігравши внічию в останніх 5 поєдинках.

В матчі з Сельтою для Барселони знову практично все вирішив геній Мессі. Аргентинець забив сам та взяв участь у іншій гольовій атаці. Всього ж в активі Лео вже 398 голів у чемпіонаті Іспанії, а цьогоріч він виявився причетним до половини голів всієї команди.

Таким чином Барселона перервала безпрограшну серію Сельти та зустріне 2019 рік лідером чемпіонату Іспанії. В принципі, доволі звична річ для каталонців.

Ювентус – неймовірна машина

Вас це дивує? Туринці знову взяли 3 очки, доволі легко, хоч і з мінімальним рахунком, перегравши вдома Рому. Цікаво, що знову переможний гол в активі Маріо Манджукіча, який останнім часом став справжньою машиною по штампуванню вирішальних м'ячів. Рахунок міг бути й більшим, проте дива в рамці воріт демонстрував Робін Ольсен. Шведський голкіпер декілька разів рятував свою команду, витягуючи буквально "мертві" м'ячі.

Римляни у свою чергу опустились вже на 10 позицію чемпіонату. При цьому в "джалороссі", як не парадоксально, один із найгірших захистів Серії А – вже 23 пропущених голи. Так і до відставки Ді Франческо недалеко.

Ювентус в 17 матчах лише раз втратив очки – у поєдинку проти Дженоа, а також пропустив у власні ворота лише 8 голів. Це найкращий показник в історії Серії А. Всього ж у 2018 році туринці провели найбільше "сухих" матчів серед усіх команд топ-5 чемпіонатів. Зупиніть хтось нарешті цю машину!

Реал – переможець Клубного чемпіонату світу

Не зовсім євровікенд, але таку подію важко оминути. "Королівський клуб" втретє поспіль виграв Клубний чемпіонат світу. Підопічні Сантьяго Соларі у фіналі без проблем здолали Аль-Айн. До слова, це перший трофей аргентинця в ролі головного тренера.

Реал Мадрид – унікальний клубний чемпіон світу: 7 диво-рекордів, які встановила команда Соларі у фіналі КЧС-2018

Цікаво, що завдяки перемозі в турнірі Реал не лише здобув перший трофей у сезоні, але й встановив одразу 7 рекордів та дещо покращив настрій своїм прихильникам наприкінці року. "Галактікос" стали першим клубом, який втретє поспіль та вчетверте загалом виграв клубний Мундіаль.