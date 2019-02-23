toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
МАРІУПОЛЬ - ОЛІМПІК УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ СЕВІЛЬЯ - БАРСЕЛОНА ДИНАМО

Фергюсон налаштує гравців Манчестер Юнайтед перед поєдинком з Ліверпулем

14:30 331 Читать на русском
Фергюсон налаштує гравців Манчестер Юнайтед перед поєдинком з Ліверпулем
Уле Гуннар Сульшер та Алекс Фергюсон / REUTERS

Наставник Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер розповів, наскільки важливі поєдинки проти Ліверпуля для колишнього наставника "червоних дияволів" Алекса Фергюсона.

"Ми знаємо, наскільки важлива для Манчестер Юнайтед і його вболівальників ця гра. Наше бажання полягає в тому, щоб об'єднати цю команду і надати їй віру в себе. Якщо ми обіграємо Ліверпуль, то перемога стане ще одним кроком на шляху до цього.

Фергюсон допомагає Сульшеру у тренерській роботі в Манчестер Юнайтед

Сер Алекс Фергюсон зможе поговорити з гравцями, якщо захоче, тому що ми знаємо, як багато для нього значили перемоги над Ліверпулем. Я грав у декількох матчах сам, і знаю масштаб цього протистояння. Ми завжди з нетерпінням чекали зустрічей проти "червоних", – цитує Сульшера Sky Sports.

Марсьяль та Лінгард можуть відновитись до матчу проти Ліверпуля

Нагадаємо, Манчестер Юнайтед прийматиме Ліверпуль у рамках 27 туру АПЛ. Поєдинок відбудеться завтра, 24 лютого, початок матчу запланований на 16:05.

Англія27 турОлд Траффорд (Манчестер)

Манчестер Юнайтед - Ліверпуль: Неділя 24 лютого 2019

Манчестер Юнайтед
до матчу
23
год
:
22
хв
Ліверпуль
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Англія Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Алекс Фергюсон Уле Гуннар Сульшер Уле Гуннар Сульшер Манчестер Юнайтед - Ліверпуль
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
17
хв
Львів
17:00
Чорноморець
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук