Фергюсон налаштує гравців Манчестер Юнайтед перед поєдинком з Ліверпулем

Наставник Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер розповів, наскільки важливі поєдинки проти Ліверпуля для колишнього наставника "червоних дияволів" Алекса Фергюсона.

"Ми знаємо, наскільки важлива для Манчестер Юнайтед і його вболівальників ця гра. Наше бажання полягає в тому, щоб об'єднати цю команду і надати їй віру в себе. Якщо ми обіграємо Ліверпуль, то перемога стане ще одним кроком на шляху до цього.

Фергюсон допомагає Сульшеру у тренерській роботі в Манчестер Юнайтед

Сер Алекс Фергюсон зможе поговорити з гравцями, якщо захоче, тому що ми знаємо, як багато для нього значили перемоги над Ліверпулем. Я грав у декількох матчах сам, і знаю масштаб цього протистояння. Ми завжди з нетерпінням чекали зустрічей проти "червоних", – цитує Сульшера Sky Sports.

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Нагадаємо, Манчестер Юнайтед прийматиме Ліверпуль у рамках 27 туру АПЛ. Поєдинок відбудеться завтра, 24 лютого, початок матчу запланований на 16:05.