toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
ТРАНСФЕРИ ЛЕСТЕР СІТІ - МАНЧЕСТЕР СІТІ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ІНТЕР - НАПОЛІ

Сульшер: Добре, що ми перемагаємо та набуваємо впевненості

22:16 0 Читать на русском
Сульшер: Добре, що ми перемагаємо та набуваємо впевненості
Уле Гуннар Сульшер / Фото: Манчестер Юнайтед

Новий наставник Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер прокоментував свою другу поспіль перемогу на тренерському містку "червоних дияволів". Його підопічні розібралися з Хаддерсфілдом.

"Нам потрібен імпульс. Наступні два матчі будуть визначальними для нас. Добре, що ми підійдемо до них з упевненістю в своїх силах завдяки цій перемозі.

Манчестер Юнайтед – Хаддерсфілд: Руні обшукали при вході на Олд Траффорд

Це Манчестер Юнайтед. Ми хочемо в кожному матчі не допускати того, щоб суперник забивав гол в наші ворота. Це важливо, кожна команда побудована на такому фундаменті.

Лукаку, Санчес і Марсьяль – хороша атакуюча трійка, яка може створити масу проблем супернику. Було б чудово повернути їх на поле. Можливо, ми змінимо лінію атаки", – цитує Сульшера BBC.

Манчестер Сіті сенсаційно програв Лестеру та опустився на 3 місце в АПЛ – конкурент Зінченка був вилучений

Англія19 турОлд Траффорд (Манчестер)

Манчестер Юнайтед - Хаддерсфілд: Середа 26 грудня 2018

Манчестер Юнайтед
Матч завершено
3 : 1
Хаддерсфілд
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Манчестер Юнайтед - Хаддерсфілд Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Англія Уле Гуннар Сульшер Уле Гуннар Сульшер
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
23
год
:
49
хв
Саутгемптон
21:45
Вест Хем
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук