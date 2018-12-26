Сульшер: Добре, що ми перемагаємо та набуваємо впевненості

Новий наставник Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер прокоментував свою другу поспіль перемогу на тренерському містку "червоних дияволів". Його підопічні розібралися з Хаддерсфілдом.

"Нам потрібен імпульс. Наступні два матчі будуть визначальними для нас. Добре, що ми підійдемо до них з упевненістю в своїх силах завдяки цій перемозі.

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Це Манчестер Юнайтед. Ми хочемо в кожному матчі не допускати того, щоб суперник забивав гол в наші ворота. Це важливо, кожна команда побудована на такому фундаменті.

Лукаку, Санчес і Марсьяль – хороша атакуюча трійка, яка може створити масу проблем супернику. Було б чудово повернути їх на поле. Можливо, ми змінимо лінію атаки", – цитує Сульшера BBC.

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