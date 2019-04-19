Сульшер: Деяким гравцям Манчестер Юнайтед потрібна перевірка на реальність

Головний тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер прокоментував останні невдачі "червоних дияволів".

"Я багато вивчив про гравців Манчестер Юнайтед за ці кілька місяців. Більшість з них по-справжньому вразили мене своїм ставленням до роботи.

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Але деяким, звісно, потрібна перевірка на реальність, в якому клубі вони перебувають. Проте більшість знають, що можуть продовжувати працювати так, як вони це роблять.

Я говорив з деякими гравцями, і Марсьяль серед них. Я сказав кожному, чого ми від них очікуємо. Антоні підписав новий контракт, і він знає, що ми віримо в нього. Кожен, хто грає за Манчестер Юнайтед, повинен викладатись, щоб залишитись у складі", – цитує Сульшера Sky Sports.

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