toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
ДИНАМО ЛІГА ЄВРОПИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ

Сульшер: Деяким гравцям Манчестер Юнайтед потрібна перевірка на реальність

14:49 205 Читать на русском
Сульшер: Деяким гравцям Манчестер Юнайтед потрібна перевірка на реальність
Уле Гуннар Сульшер / BBC Sport

Головний тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер прокоментував останні невдачі "червоних дияволів".

"Я багато вивчив про гравців Манчестер Юнайтед за ці кілька місяців. Більшість з них по-справжньому вразили мене своїм ставленням до роботи.

Низький рівень МЮ, 2 сенсації, Барселона має найкращі умови для перемоги в турнірі – підсумки 1/4 Ліги чемпіонів

Але деяким, звісно, потрібна перевірка на реальність, в якому клубі вони перебувають. Проте більшість знають, що можуть продовжувати працювати так, як вони це роблять.

Я говорив з деякими гравцями, і Марсьяль серед них. Я сказав кожному, чого ми від них очікуємо. Антоні підписав новий контракт, і він знає, що ми віримо в нього. Кожен, хто грає за Манчестер Юнайтед, повинен викладатись, щоб залишитись у складі", – цитує Сульшера Sky Sports.

Барселона – Манчестер Юнайтед: неготовність "дияволів" до півфіналу, велич Лео та Де Хеа як уособлення біди голкіпера

Теги
Англія Уле Гуннар Сульшер Уле Гуннар Сульшер Антоні Марсьяль Антоні Марсьяль Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
23
год
:
5
хв
Манчестер Сіті
14:30
Тоттенхем
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук