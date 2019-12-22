Сульшер: Де Хеа помилився у моменті з першим голом, таке трапляється

Головний тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер поділився враженнями від матчу 18-го туру АПЛ проти Уотфорда (2:0).

"Манчестер Юнайтед повільно почав гру. Перший тайм був дуже, дуже поганий для обох команд. Коли пропускаєш два м'ячі поспіль, додаєш собі занадто багато роботи. Все було непогано, але в цій лізі потрібно заробляти кожне очко. З урахуванням того, як Манчестер Юнайтед грав – ми не заслуговували на перемогу.

Сенсаційна поразка "червоних дияволів" у відеоогляді матчу Уотфорд – Манчестер Юнайтед – 2:0

Ми були занадто повільними, з м'ячем і без нього, були недостатньо інтенсивні. Якщо не використовуєш свої шанси, тебе карають. Вони використовували свої шанси, а ми – ні. Потрібно заслужити кожен дюйм, кожен момент.

Це була помилка в моменті з першим голом, у футболі таке трапляється. Ми тренуємося щодня, щоб не допускати такого знову. Давід останнім часом був дуже хороший, але таке може трапитись.

Великий плюс – поява Поля. І це єдиний плюс. Він додав швидкості, якості, зробив декілька відмінних пасів. Він у формі, він важливий для нас. Завдяки Погба ми створюємо більше моментів", – цитує Сульшера BBC.

Нагадаємо, Манчестер Юнайтед ганебно поступився останній команді АПЛ Уотфорду (0:2).

МЮ ганебно поступився останній команді чемпіонату – Погба повернувся, але не зміг нічим допомогти у матчі з Уотфордом