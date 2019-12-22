toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
АТАЛАНТА - МІЛАН ТОТТЕНХЕМ - ЧЕЛСІ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ЮВЕНТУС - ЛАЦІО

Сульшер: Де Хеа помилився у моменті з першим голом, таке трапляється

19:57 243 Читать на русском
Сульшер: Де Хеа помилився у моменті з першим голом, таке трапляється
Уле Гуннар Сульшер / Reuters

Головний тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер поділився враженнями від матчу 18-го туру АПЛ проти Уотфорда (2:0).

50’ Ісмаїла Сарр
54’ Трой Діні
 
50’ Ісмаїла Сарр
54’ Трой Діні

"Манчестер Юнайтед повільно почав гру. Перший тайм був дуже, дуже поганий для обох команд. Коли пропускаєш два м'ячі поспіль, додаєш собі занадто багато роботи. Все було непогано, але в цій лізі потрібно заробляти кожне очко. З урахуванням того, як Манчестер Юнайтед грав – ми не заслуговували на перемогу.

Сенсаційна поразка "червоних дияволів" у відеоогляді матчу Уотфорд – Манчестер Юнайтед – 2:0

Ми були занадто повільними, з м'ячем і без нього, були недостатньо інтенсивні. Якщо не використовуєш свої шанси, тебе карають. Вони використовували свої шанси, а ми – ні. Потрібно заслужити кожен дюйм, кожен момент.

Це була помилка в моменті з першим голом, у футболі таке трапляється. Ми тренуємося щодня, щоб не допускати такого знову. Давід останнім часом був дуже хороший, але таке може трапитись.

Великий плюс – поява Поля. І це єдиний плюс. Він додав швидкості, якості, зробив декілька відмінних пасів. Він у формі, він важливий для нас. Завдяки Погба ми створюємо більше моментів", – цитує Сульшера BBC.

Нагадаємо, Манчестер Юнайтед ганебно поступився останній команді АПЛ Уотфорду (0:2).

МЮ ганебно поступився останній команді чемпіонату – Погба повернувся, але не зміг нічим допомогти у матчі з Уотфордом

blog_ava
Тайсон не продовжуватиме контракт з Шахтарем
11:38
7730
Теги
Англія Уотфорд - Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Уотфорд Уотфорд Уле Гуннар Сульшер Уле Гуннар Сульшер
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
16
хв
Сассуоло
21:45
Наполі
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук