Сульшер: Де Хеа, Погба і Магуайр – не такі лідери, якими були Кін і Робсон

Головний тренер МЮ Уле Гуннар Сульшер порівняв теперішніх лідерів команди з провідними гравцями минулого.

"Зараз бути лідером, провідним гравцем і бути капітаном – це абсолютно різні речі. Коли я був гравцем, між цими поняттями був прямий зв'язок.

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У нас є хороші, досвідчені лідери – Де Хеа, Погба, Магуайр, Лінделеф. Але вони не такі лідери, якими були Рой Кін, Браян Робсон та інші бійці тих часів", – цитує Сульшера The Telegraph.

Нагадаємо, сьогодні Манчестер Юнайтед у рамках 9-го туру АПЛ прийме Ліверпуль. Наразі команда Сульшера посідає 14 місце в турнірній таблиці.

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