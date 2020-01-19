Сульшер: Давайте подивимось, де буде Ліверпуль у травні

Головний тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер напередодні матчу 23-го туру англійської Прем'єр-ліги проти Ліверпуля поміркував над досягеннями свого суперника у поточному сезоні.

"Якщо подивитися в довгостроковій перспективі, то найкращі команди – ті, які здатні перемагати знову, знову і знову. Ніхто не зрівняється з сером Алексом Фергюсоном у цьому відношенні. Але я готовий першим визнати, що Юрген Клопп виконав величезну роботу у Ліверпулі. Сьогодні здається, що вони виграють кожен раз, коли виходять на поле. Але ми пройшли лише половину сезону, попереду ще багато матчів.

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Якщо подивитися на результати, у Ліверпуля 33 перемоги і п'ять нічиїх в останніх 38 матчах чемпіонату. Це 104 очки, і це був би більш ніж пристойний сезон для них. У них все добре, якщо не сказати більше, і вони можуть виграти три трофеї у цьому сезоні. Але давайте подивимося, де вони будуть перебувати у травні. Попереду у них кілька складних матчів", – цитує Сульшера видання AS.

Нагадаємо, поєдинок між Ліверпулем і Манчестер Юнайтед відбудеться сьогодні, 19 січня, о 18:30. Мерсисайдці у цьому сезоні не зазнали ще жодної поразки і впевнено посідають першу сходинку, відірвавшись від найближчого переслідувача – Манчестер Сіті – на 14 очок і маючи гру в запасі. У "червоних дияволів" не все так чудово: підопічні Уле Гуннара Сульшера з 34 балами тримаються на п’ятому місці.

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