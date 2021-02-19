"Він все ближче і ближче. Ми дозволили йому насолодитися дебютними 10-ма хвилинами в кінцівці за рахунку 3:0.

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Коли він вийде в старті? Визначимося після матчу проти Ньюкасла. Він провів кілька ігор за резервістів і, звісно, є ще низка запасніх, які прагнуть виходити з перших хвилин. Поглянемо, скільки він отримає ігрового часу", – цитує Сульшера Goal.

Нагадаємо, що 18-річний Амад Діалло приєднався до МЮ на початку січня. З тих пір він встиг зіграти 2 матчі за резерв манкуніанців, у яких забив 3 м'ячі та віддав 3 результативні передачі.

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