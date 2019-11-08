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Сульшер – про розгром Партизана: Повинні були "поховати" їх у перші 10 хвилин

11:32 387 Читать на русском
Сульшер – про розгром Партизана: Повинні були "поховати" їх у перші 10 хвилин
Уле Гуннар Сульшер / Reuters

Керманич англійського Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер прокоментував перемогу над белградським Партизаном (3:0) у рамках 4-го туру групового етапу.

22’ Мейсон Грінвуд
33’ Антоні Марсьяль
49’ Маркус Рашфорд
 
22’ Мейсон Грінвуд
33’ Антоні Марсьяль
49’ Маркус Рашфорд

"Нам була потрібна не лише перемога, а й гра відповідного рівня, за якої хлопці йшли б уперед і забили більше одного м'яча. Голів могло бути більше, але я задоволений, було важливо взяти очки.

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Очікуєш перемоги, коли граєш проти таких суперників вдома. Вони чудово зіграли проти нас перший матч, та вдома потрібно вигравати, при всій повазі до Партизана. Уже до 10-ї хвилини ми повинні були "поховати" їх, але й 2:0 після першого тайму теж додавали впевненість", – цитує Сульшера BBC.

Нагадаємо, що МЮ розгромив Партизан (3:0) на Олд Траффорд. Забитими м'ячами відзначилися Мейсон Грінвуд, Антоні Марсьяль і Маркус Рашфорд. Перемога дозволила манкуніанцям оформити достроковий вихід у плей-офф Ліги Європи.

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Теги
Ліга Європи Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер Уле Гуннар Сульшер Манчестер Юнайтед - Партизан
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