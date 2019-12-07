Сульшер – про перемогу над Манчестер Сіті: МЮ повинен був вигравати з різницею в 3-4 м'ячі

Головний тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер прокоментував перемогу над Манчестер Сіті (2:1) у 16-му турі АПЛ.

"Ми запам'ятаємо цей матч. Ми виглядали дуже небезпечно, коли отримували м'яч і йшли вперед проти, можливо, кращої команди світу. Манчестер Сіті – неймовірна команда, і досягти такого результату, як ми, створити стільки моментів... Ми повинні були вигравати з різницею в 3-4 м'ячі, але воротар зіграв добре.

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У них важко забрати м'яч. Вони можуть "розкатувати" суперників, але ми виглядали небезпечно кожного разу, коли йшли вперед, завдяки нашій швидкості і загрозі, що йде від наших гравців. Неважливо, де ти відбираєш м'яч, важливо правильно ним розпорядитися", – цитує Сульшера ВВС.

Зазначимо, що перемога у манкуніанському дербі дозволила "червоним дияволам" наблизитись до зони Ліги чемпіонів: їхнє відставання від 4-го місця – 5 очок.

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