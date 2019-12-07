toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
РУСЛАН МАЛІНОВСЬКИЙ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ МАНЧЕСТЕР СІТІ - МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ТРАНСФЕРИ

Сульшер – про перемогу над Манчестер Сіті: МЮ повинен був вигравати з різницею в 3-4 м'ячі

22:22 193 Читать на русском
Сульшер – про перемогу над Манчестер Сіті: МЮ повинен був вигравати з різницею в 3-4 м'ячі
Уле Гуннар Сульшер / Sky Sports

Головний тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер прокоментував перемогу над Манчестер Сіті (2:1) у 16-му турі АПЛ.

85’ Ніколас Отаменді
 
Маркус Рашфорд 23’
Антоні Марсьяль 29’
23’ Маркус Рашфорд
29’ Антоні Марсьяль
85’ Ніколас Отаменді

"Ми запам'ятаємо цей матч. Ми виглядали дуже небезпечно, коли отримували м'яч і йшли вперед проти, можливо, кращої команди світу. Манчестер Сіті – неймовірна команда, і досягти такого результату, як ми, створити стільки моментів... Ми повинні були вигравати з різницею в 3-4 м'ячі, але воротар зіграв добре.

Манчестер Сіті – Манчестер Юнайтед – 1:2 – відео голів та огляд матчу

У них важко забрати м'яч. Вони можуть "розкатувати" суперників, але ми виглядали небезпечно кожного разу, коли йшли вперед, завдяки нашій швидкості і загрозі, що йде від наших гравців. Неважливо, де ти відбираєш м'яч, важливо правильно ним розпорядитися", – цитує Сульшера ВВС.

Зазначимо, що перемога у манкуніанському дербі дозволила "червоним дияволам" наблизитись до зони Ліги чемпіонів: їхнє відставання від 4-го місця – 5 очок.

Манчестер Юнайтед шокував Манчестер Сіті в дербі – у Гвардіоли "мінус 14" від Клоппа

blog_ava
Манчестер Сіті – Манчестер Юнайтед – 1:2 – відео голів та огляд матчу
22:01
5958
Теги
Англія Манчестер Сіті - Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер Уле Гуннар Сульшер
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
17
год
:
7
хв
Динамо
17:00
Зоря
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук