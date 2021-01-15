"Будь-яка команда починає матч з думкою, що може його виграти. Ми знаємо, що можемо обіграти кого завгодно, де завгодно, в будь-який момент. Тому, підходячи до гри з відчуттям, що, зігравши у свій найкращий футбол, ми можемо виграти, приємно.

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Це тест, справжня перевірка того, яке насправді наше становище, тому що Ліверпуль на Енфілді – одне з найскладніших випробувань.

Я швидше віддам перевагу бути на вершині таблиці, ніж наздоганяти. Але зараз ми претенденти, мисливці, що женуться за чемпіонами. Так відбувається протягом довгого сезону, Ліверпуль – ті, кого всі хочуть обіграти.

Удома вони неймовірні, тому ми повинні бути скромними, повинні боротися за кожен сантиметр поля. Будь-яка дрібниця може стати вирішальною в такій грі", – цитує Сульшера Sky Sports.

Після 17-ти турів АПЛ Ліверпуль розташувався на другій сходинці, відстаючи від Манчестер Юнайтед на три очки.

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