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Сульшер – про гру Де Хеа в матчі з Тоттенхемом: Це фантастика

13 січня 23:12 462 Читать на русском
Сульшер – про гру Де Хеа в матчі з Тоттенхемом: Це фантастика
Уле Гуннар Сульшер / фото із соцмереж

Виконувач обов'язків головного тренера Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер прокоментував гостьову перемогу в матчі 22-го туру АПЛ над Тоттенхемом.

"Здобути перемогу на Уемблі – це фантастика. Ми так і не змогли підлаштуватися під зміни в тактиці Тоттенхема, але вистояли в другому таймі. На щастя, командам дозволено мати в своїх складах хороших воротарів.

Тоттенхем – Манчестер Юнайтед: геній Де Хеа продовжив переможну серію Сульшера, а "шпори" не заслужили поразки

Коли в команді є такі швидкі гравці, як Марсьяль і Решфорд, а також розумні футболісти, як Погба і Лінгард, атаки будуються за рахунок швидкості. Маркус забив чудовий м'яч, а Погба своєю гольовою передачею вдвічі полегшив йому це завдання.

Що стосується гри де Хеа, то це фантастика. Очевидно, що якщо воротар робить 11 сейвів, то це – топ-виступ. Два з цих 11 сейвів були топовими, інші ж дев'ять від Давіда можна було очікувати.

Сульшер стартував із рекордних 6-ти перемог на чолі Манчестер Юнайтед і повторив досягнення легендарного Басбі

Я знаю, для чого очолюю Манчестер Юнайтед і яка моя робота. Роблю все, щоб допомогти команді. Ми сподіваємося перемагати в кожному матчі", – цитує Сульшера BBC.

Англія22 турУемблі (Лондон)

Тоттенхем - Манчестер Юнайтед: Неділя 13 січня 2019

Тоттенхем
Матч завершено
0 : 1
Манчестер Юнайтед
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