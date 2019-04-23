Сульшер – про дербі з Манчестер Сіті: Я впевнений у своїй команді і в собі

Головний тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер поділився очікуваннями напередодні дербі з Манчестер Сіті.

"Ми повинні змінити своє мислення і переконатися, що готові до матчу в середу. Тепер ми повинні дати свою відповідь там. Я впевнений у своїй команді і в собі, і я буду готовий прийняти цей виклик.

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Коли ви демонструєте погані результати, ви все одно повинні бути досить впевненими, щоб сказати: "Ось як ми це зробимо. Ми плануємо заздалегідь". Я даю гравцям інструкції, як ми будемо грати, і я зобов'язаний змусити їх грати краще.

Хотілося б думати, що я потрібна людина для того, щоб приймати важливі рішення. Мені подобаються всі гравці. Я люблю їх. Вони чудові хлопці. Але мені потрібно керувати клубом. Я допомагаю гравцям, але працюю на клуб. Я буду докладати всіх зусиль, щоб робити правильні речі для клубу", – цитує Сульшера прес-служба Манчестер Юнайтед.

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