Сульшер – після поразки від Бернлі: Ми не можемо жаліти себе

Головний тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер підсумував виступ своїх підопічних у матчі 24 туру АПЛ проти Бернлі (0:2).

"У мене в голові маса думок. У якийсь момент мені здалося, що ми створювали моменти, однак не реалізували їх. Тепер чергове розчарування. Бернлі забив один дивовижний гол і ще один, який ви можете бачити постійно від цієї команди. У нас не було відповіді на їхній перший м'яч.

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Гравці віддають все, вони виконують фантастичну роботу в цьому сезоні, але вони знають, що у цій грі цього було недостатньо. Хлопці виглядали морально втомленими під кінець, ми так і не віднайшли креатив. Ми не можемо жаліти себе. Коли ви в Манчестер Юнайтед, то отримуєте привілей, ви граєте за найкращий клуб у світі. Іноді ви повинні пройти через такі періоди, і це випробування, я впевнений, вони також пройдуть", – цитує Сульшера ВВС.

Поразка не дозволила Манчестер Юнайтед скоротити відставання від зони Ліги чемпіонів, яке наразі складає шість очок.

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