Сухоцький зі Слованом продовжив переможну серію до 6 матчів, здолавши Дунайску Біленького

Слован переміг Дунайску в рамках 2-раунду Чемпіонської групи словацької першості.

Чемпіонат Словаччини. Чемпіонська група, 2-й раунд

Слован – Дунайска – 3:1

Голи: Чавріч, 47, Дражіч, 63, Човар, 90+1 – Девіс, 51 (пен.)

Вилучення: Герц, 31 (Д)

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В першій половині зустрічі глядачі не побачили голів, але гості йшли на перерву вже у меншості. В другому таймі гравці Слована відвантажили супернику 3 м'ячі, Дунайска змогла відквитати лише один гол.

У складі господарів весь поєдинок провів екс-захисник Зорі Артем Сухоцький. Його співвітчизник форвард Станіслав Біленький провів матч на лаві запасних Дунайски.

Слован продовжив свою переможну серію до 6-ти матчів та залишається лідером турнірної таблиці. Дунайска – на третьому місці.

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