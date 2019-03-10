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Сухоцький вирішальним асистом допоміг Словану вирвати перемогу

08:16 310 Читать на русском
Сухоцький вирішальним асистом допоміг Словану вирвати перемогу
Сухоцький вирішальним асистом допоміг Словану вирвати перемогу

Слован мінімально обіграв Сеніцу (2:1) в матчі 22-го туру чемпіонату Чехії.

Слован вийшов вперед вже на 1-й хвилині завдяки голу екс-вінгера Олімпіка Мохи. Через 15 хвилин команда з Братислави могла збільшити перевагу, але Спорар не реалізував пенальті.

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Наприкінці першого тайму Сеніца змогла відновити рівновагу, впевнено забивши з 11-метрової позначки.

Слован зміг вирвати перемогу вже у другій половині зустрічі. Український захисник Артем Сухоцький чудово навісив з кутового, а Любічіч забив переможний гол.

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Після цього туру Слован впевнено лідирує в чемпіонаті, маючи в своєму активі 58 очок, випереджаючи найближчого опонента аж 14 очок.

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Світ Артем Сухоцький Артем Сухоцький Моха Моха Слован Слован Відеоновини Українці за кордоном
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