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Сухоцький у складі Слована став чемпіоном Словаччини

08:23 336 Читать на русском
Сухоцький у складі Слована став чемпіоном Словаччини
Слован – чемпіон Словаччини

Клуб із Братіслави достроково оформив чемпіонство.

За три тури до фінішу словацької першості Слован став чемпіоном. Це восьме чемпіонство у клубній історії. Вчора команда обіграла Ружомберок та стала недосяжною для найближчого переслідувача.

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Таким чином, Слован став найбільш титулованою командою Словаччини. У складі "блакитних" виступає вихованець Динамо Артем Сухоцький та екс-форвард Олімпіка Моха.

У поточному сезоні Сухоцький зіграв 22 матчі та забив 1 гол. До слова, Моху та Сухоцького на своїй сторінці в Instagram вже привітав агент Вадим Шаблій.

Одинадцять перлин київського Динамо

@skslovanbratislava have secured the Slovak League title early! Bravo, guys @rafaelsilva_021, @moji_rharsalla, and @sukhotskyy23! I know how much effort you have put into achieving that, you confidently moved towards your goal and you will deservedly keep the cup in your hands! Congratulations! ———————————————————————— @skslovanbratislava стал досрочно чемпионом Словакии! Браво парни, @rafaelsilva_021, @moji_rharsalla и @sukhotskyy23! Я знаю, сколько вы приложили к этому сил, уверенно шли к своей цели и заслуженно будете держать кубок в своих руках! Поздравляю! @prostaragency #prostarteam #prostarfootballagency

Публикация от Shablii Vadim (@shablii_vadim)

Теги
Світ Артем Сухоцький Артем Сухоцький Моха Моха Слован Слован Українці за кордоном
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