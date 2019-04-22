Сухоцький у складі Слована став чемпіоном Словаччини

Клуб із Братіслави достроково оформив чемпіонство.

За три тури до фінішу словацької першості Слован став чемпіоном. Це восьме чемпіонство у клубній історії. Вчора команда обіграла Ружомберок та стала недосяжною для найближчого переслідувача.

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Таким чином, Слован став найбільш титулованою командою Словаччини. У складі "блакитних" виступає вихованець Динамо Артем Сухоцький та екс-форвард Олімпіка Моха.

У поточному сезоні Сухоцький зіграв 22 матчі та забив 1 гол. До слова, Моху та Сухоцького на своїй сторінці в Instagram вже привітав агент Вадим Шаблій.

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