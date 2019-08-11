Сухоцький голом допоміг Словану здобути розгромну перемогу – команда посідає першу сходинку чемпіонату Словаччини

Захисник Артем Сухоцький не обмежився роботою в обороні у черговому турі словацької ліги.

Чемпіонат Словаччини, 4-ий тур

Слован Братислава – ВіОн – 4:0

Голи: Холман, 35, Сухоцький, 48, Ноно, 65, Стрелец, 85, (пен.)

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Столична команда легко розібралася з ВіОном. Сухоцький забив другий з чотирьох м'ячів Слована, потужно пробивши головою в падінні після подачі з правого фланга. Цей гол став дебютним для оборонця у сезоні 2019/20.

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Після чотирьох турів Слован очолює таблицю чемпіонату Словаччини, набравши максимум очок. Щоправда, Жиліна не хоче відпускати команду Сухоцького – у "жовто-зелених" також дванадцять пунктів.