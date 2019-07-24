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Сухоцький допоміг Словану перемогти Феронікелі у другому кваліфікаційному раунді Ліги Європи 2019/20

20:56 747 Читать на русском
Сухоцький допоміг Словану перемогти Феронікелі у другому кваліфікаційному раунді Ліги Європи 2019/20
ФК Слован

Відбувся перший поєдинок другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи між Слованом та Феронікелі.

 

Ліга Європи 2019/20, 2-й кваліфікаційний раунд

Слован – Феронікелі – 2:1

Голи: Ноно, 9, Спорар, 61 (пен) – Хоті, 67

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Відбувся перший поєдинок другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи між Слованом та Феронікелі. У складі команди з Братіслави вийшов український захисник Артем Сухоцький, а також екс-гравець Олімпіка Моха та колишній футболіст Зорі Рафаель Да Сілва.

Команда українця вийшла вперед вже у дебюті зустрічі, а у другому таймі Слован подвоїв свою перевагу завдяки влучному удару з пенальті. Щоправда, вже через 6 хвилин команда з Косова відіграла один м'яч. У підсумку – перемога команди зі Словаччини з рахунком 2:1.

Матч-відповідь пройде 30 липня.

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