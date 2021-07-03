"Нам дуже сумно, ми заслужили набагато більшого. Судити такі матчі повинні хоробрі арбітри, а не клоуни. Потрібна чесна людина, яка не боїться брати на себе відповідальність.

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Нам просто не вистачило одного гола. Але це важко, коли на полі суддя, який не дозволяє вам грати і постійно зупиняє матч. Він думає, що став головною зіркою цього шоу. З такими дуже важко грати", – цитує Відаля SportStar.

Зауважимо, що Чилі майже весь другий тайм провела в більшості, але не змогла відповісти на єдиний гол бразильців.

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