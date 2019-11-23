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Суддя якийсь неадекватний, – хавбек Ворскли Васін знищив арбітра Іванова і назвав його "шкідником"

23 листопада 23:40 88 Читать на русском
Суддя якийсь неадекватний, – хавбек Ворскли Васін знищив арбітра Іванова і назвав його "шкідником"
Денис Васін / Фото ФК Ворскла

Півзахисник Ворскли Денис Васін не стримував емоцій, коментуючи роботу судді Юрія Іванова на матчі 15 туру УПЛ проти СК Дніпро-1.

78’ Дмитро Коркішко
 
78’ Дмитро Коркішко

"Я не знаю, може, суддя якийсь неадекватний. 20 разів вже подивилися повтор – як можна було прийняти таке рішення? Мені вже 100 повідомлень прийшли зі словами "суддя" і... і друге слово, яке на трибунах теж кричали.

Судді будуть знущатися з нас, але нічого, я це запам'ятаю, – Максимов оцінив роботу рефері у матчі проти СК Дніпро-1

Я взагалі не знаю, як їх допускають, після такого – це сміх. І це відбувається у вищій лізі України. Нам не пощастило, що судив цей шкідник. А так, ми на правильному шляху, у нас повинно все вийти. Ми віримо в тренера, а він в нас", – розповів Васін у коментарі Футбол 1.

Невдалий дебют Максимова у відеоогляді матчу СК Дніпро-1 – Ворскла

Нагадаємо, долю зустрічі СК Дніпро-1 – Ворскла вирішив пенальті за сумнівний фол хавбека полтавців Пап Альюна проти Коркішка.

blog_ava
Динамо переглядає молодого форварда з Бельгії
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Теги
Денис Васін Денис Васін Ворскла Ворскла Арбітри СК Дніпро-1 - Ворскла
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