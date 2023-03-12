"Мої вітання команді, вона показала міцність характеру за такої тривалої гри вдесятьох. Гравці були досить сильні фізично та психологічно для того, щоб набрати одне очко.

Грубий фол та друге вилучення Каземіро в сезоні: відеоогляд матчу Манчестер Юнайтед – Саутгемптон – 0:0

Манчестер Юнайтед мав виконувати пенальті, жодних сумнівів. Я не знаю, чому ВАР не втрутився. Каземіро провів у Європі понад 500 матчів і жодного разу не отримував червоної картки. Тепер у нього їх дві в АПЛ. Його відсутність – це проблема, ми розберемося. Але суддя вплинув на гру" – цитує наставника Манчестер Юнайтед BBC.

Нагадаємо, що Каземіро отримав червону карту за удар прямою ногою в Алькараса. Для бразильця це стало другим вилученням в сезоні АПЛ. Манчестер Юнайтед наразі посідає третю сходинку в турнірній таблиці АПЛ, маючи у своєму активі 50 очок.

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