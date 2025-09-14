У матчі 5-го туру УПЛ Оболонь у київському дербі розписала бойову нічию з Динамо (2:2). Попри те, що "пивовари" врятувались вже у доданий час, президент клубу Олександр Слободян залишився незадоволений результатом.

Динамо у доданий час втратило перемогу над Оболонню – Буяльський оформив дубль асистів, ювілейний гол Караваєва

Після завершення гри у спілкуванні з уболівальниками він поскаржився на роботу арбітра. "Вітаю з перемогою! Суддя вкрав у нас перемогу. Він виходив сам на сам", – сказав Слободян.

Під "крадіжкою" функціонер мав на увазі епізод на 90+3 хвилині, коли Денис Устименко втікав на побачення з голкіпером Динамо, але арбітр зупинив гру, зафіксувавши фол на гравцеві Оболоні.