"Достроковий фінал" між Іспанією та Німеччиною міг би скластися по-іншому, якби Ентоні Тейлор ухвалив дещо інші рішення (не пошкодував Крооса, який "зламав" Педрі і призначив пенальті за гру рукою Кукурельї). Вболівальники обох команд в унісон звинуватили британського арбітра у непрофесійності.

Продовжує дивувати Франція, яка знову не змогла забити з гри ("трикольорові" виїжджають на автоголах) і пролізла у півфінал лише завдяки серії пенальті (Жоау Феліш промазав і відчепив свою команду з подальшого розіграшу турніру). Про унікальний антирекорд Кріштіану Роналду, зарубу Кіліана Мбаппе зі скандальною проросійською Марі Ле Пен, цікавезне досягнення Іспанії і не тільки дивіться у новому випуску на YouTube-каналі "Футбол 24".

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