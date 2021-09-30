"Звичайно, прикро за поразку і пропущені голи. Ми пропускали дуже серйозні контратаки – це наші помилки. Ми втрачали м'яч, погано поверталися в оборону і давали супернику вийти в хороші контратаки, які вони і завершували. На такому рівні одна помилка призводить до пропущеного м'яча. Тут дуже важливо не втрачати м'яч. Складно грати проти найкращих, але я вважаю, що і ми повинні були краще зіграти.

Баварія – Динамо – 5:0 – відео голів і огляд матчу

Щодо пенальті на 12-й хвилині матчу... Там нічого страшного не було. Суддя, по-моєму, помилково поставив пенальті. Я так зрозумів, вони навіть VAR не дивилися. Там був фол, але це футбол – нічого страшного. Думаю, пенальті ніяк не вплинув, адже ми і далі також добре оборонялися, грали і намагалися вийти в контратаки.

Ми по ходу гри намагалися тримати позиційну оборону і, думаю, якби не ті помилки, яких ми припустились, пропустивши контратаки, все було б набагато краще.

Ми могли там забивати, але були й інші хороші моменти, і передумови до них. Може, десь поспішали і помилялися, але я думаю, що з кожною грою ми повинні лише додавати у кращу сторону і робити висновки над помилками. Потрібно рухатися далі – життя триває. Нічого страшного. Всі прекрасно все розуміють, адже у нас був дуже складний суперник. Потрібно просто пережити цю гру і зробити гарні висновки. Потрібно рухатися далі. У нас попереду дуже серйозні ігри, той же поєдинок з Шахтарем. Потрібно виходити на нього і давати їм бій", – сказав Забарний у коментарі клубному YouTube-каналу.

Нагадаємо, у матчі 2-го туру групового етапу Ліги чемпіонів Баварія на власному полі розтрощила Динамо 5:0 і залишилась беззаперечним лідером квартету Е. Динамо з одним пунктом розташувалось третім.

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