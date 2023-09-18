У матчі 5 туру чемпіонату Іспанії між Реалом і Реалом Сосьєдад лайнсмен спробував зіграти за баскську команду.

За рахунку 2:1 на користь Реала лайнсмен несподівано вибіг на поле, щоб якнайшвидше передати м'яч воротарю "бланкос" Кепі Аррісабалазі. Один з асистентів головного арбітра хотів змусити конкурента Андрія Луніна якомога швидше ввести м'яч у гру.

Камбек імені наступника легенди у відеоогляді матчу Реал Мадрид – Реал Сосьєдад – 2:1

Партнери Кепи справді злегка затягували час, коли не поспішали повертати м'яч своєму воротареві. Зокрема, захисник Девід Алаба проігнорував м'яч, коли той котився в його напрямку.

Таким чином, боковий рефері спробував "допомогти" Реалу Сосьєдад, у складі якого в цій зустрічі зіграв росіянин Арсен Захарян. Це не дало результату – Мадрид виграв з рахунком 2:1.

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