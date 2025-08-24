Французький суддя став зіркою соцмереж після того, як показав ідеальні форми.

На матч між ПСЖ та Анже головним рефері був призначений Хакім Бен Ель Хадж. На 19 хвилині він отримав пошкодження і не зміг продовжити обслуговувати матч.

Бен Ель Хаджа замінив четвертий арбітр Мікаель Лелю. Коли суддя готувався вийти на поле, переодягавшись на бічній лінії, то камери продемонстрували його вражаючі м'язи, як у Шварценеггера. Кадри Лелю розлетілися в соцмережах.

Нагадаємо, що матч ПСЖ та Анже завершився мінімальною перемогою команди Луїса Енріке. Ілля забарний всю гру просидів на лаві запасних.

