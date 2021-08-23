Президент Марселя Пабло Лонгорія виступив із заявою після скандального матчу 3-го туру Ліги 1 проти Ніцци, який зірвали фанати.

"Нам необхідно створити прецедент. Суддя був на нашому боці, він погодився, що наш клуб у небезпеці. Він хотів завершити матч на нашу користь, але керівництво ліги наполягало на тому, щоб відновити гру. Це неприйнятно", – наводить слова Лонгорії офіційний сайт Марселя.

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Зазначимо, що матч між Марселем та Ніццею не дограли через сутичку провансальців та фанатів "орлят". Уболівальники почали закидувати Дімітрі Пайє різноманітними предметами, а гравець відповів тим же. Розлючені фанати почали вибігати на поле, влаштувавши розбірки з гравцями суперника.

Як наслідок, гравці Марселя відмовились повертатись на поле. Арбітр дав фінальний свисток, а провансальцям тепер загрожує технічна поразка.

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