Центральний захисник ПСЖ та збірної Іспанії Серхіо Рамос заробив триматчеву дискваліфікацію, інформує L'Equipe. У матчі 10-го туру чемпіонату Франції він назвав суддю "виродком".

Рамоса вилучили, а оборона провалилась: відеоогляд матчу Реймс – ПСЖ

Згідно з джерелом, Рамос точно пропустить наступні два матчі ПСЖ у чемпіонаті Франції. Дискваліфікація на третій матч має умовний характер.

У матчі з Реймсом іспанець намагався опротестувати своє попередження, за що отримав червону картку. Пізніше Canal+ прочитав по губах Рамоса фразу, сказану на адресу арбітра.

Матч між Реймсом та ПСЖ завершився внічию 0:0. Рамос пропустить матчі з Марселем та Аяччо, а також, можливо, не зіграє з Труа.

ПСЖ без Мессі втратив очки, Рамос був вилучений за істерику – інший лідер Ліги 1 сенсаційно поступився