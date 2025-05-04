Напередодні Оболонь в рамках 27-го туру УПЛ у Рівному здолала Верес. "Пивовари" здобули переконливу перемогу (2:0) і перервали 10-матчеву безпрограшну домашню серію "червоно-чорних". Однак фанатів Вереса обурила не стільки поразка рідної команди, скільки дії арбітра матчу Дмитра Кубряка.

Подвійне вилучення та перервана переможна серія Вереса у відеоогляді матчу з Оболонню – 0:2

В середині тайму 36-річний рефері показав жовту картку Дмитру Годі за симуляцію, коли той випрошував пенальті. А за трохи виписав другий "гірчичник" Гіоргі Куції за падіння у штрафному Оболоні, залишивши Верес у меншості.

Щобільше, він також запалив "жовте світло" перед наставником рівнян Олегом Шандруком, а голкіпера команди Богана Когута взагалі вилучив (хоча той перебував у запасі). Трибуни по-своєму оцінили таку "розправу" над рідною командою і поспішили оголосити вердикт Кубряку.

Багато хто обурився таким діям вболівальників, нагадавши про минуле рефері. На початку повномасштабного вторгнення Кубряк, який до того працював арбітром Першої ліги та медиком-нейрохірургом, допомагав рятувати поранених на Азовсталі. У квітні 2022 року Дмитро потрапив у російський полон і провів там понад п’ять місяців – 22 вересня його та ще 199 людей обміняли на Віктора Медведчука.

Верес у меншості несподівано поступився Оболоні – "пивовари" перервали серію і відштовхнулись від зони вибування