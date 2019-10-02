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"Суддя – пі***ас", – Козловський оцінив "донецький" арбітраж у матчі Руха проти Маріуполя

21:07 40 Читать на русском
"Суддя – пі***ас", – Козловський оцінив "донецький" арбітраж у матчі Руха проти Маріуполя
Григорій Козловський / Фото ФК Рух

Президент Руха Григорій Козловський не добирав слів під час аналізу роботи рефері на матчі Кубка України проти Маріуполя.

 

"Хочу висловити повагу до Маріуполя. Але чим ближче ми до УПЛ, тим більше розумію коментарі київського Динамо про "донецьке" суддівство. Буду прямолінійним. Всі вболівальники кричали, що суддя пі***ас. Мені як президенту складно не погодитися – суддя пі***ас.

Рух мінімально поступився Маріуполю і вилетів з Кубка України

Вони думають, що люди не розуміються у футболі? Що таке дух футболу, свято. Чим ближче до УПЛ, тим краще розумію, що таке "донецьке" суддівство. Зіграли проти хорошої команди з УПЛ, але ви чули, що кричали люди. Вони думають, що у футболі розуміються тільки донецькі команди? Якщо будемо в УПЛ, чемпіонат закінчиться років через 2-3.

З такими суддями у мене вже є дві "ходки", нехай третю дають. Я висловлюю думку людей, згоден з нею", – заявив Козловський в післяматчевому коментарі клубному YouTube-каналу Руха.

До слова, матч львів'ян проти Маріуполя обслуговував арбітр Дмитро Кривушкін з Харкова.

Початок запальної тиради на 02:12:28:

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