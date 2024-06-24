На 79-й хвилині за рахунку 0:0 стався дуже суперечливий інцидент. Стюарт Армстронг виривався на побачення з кіпером угорців, але отримав удар в ногу від Віллі Орбана. Аргентинський арбітр Факундо Тельйо проігнорував епізод (УЄФА і КОНМЕБОЛ вже вдруге проводять обмін суддями на великих турнірах, тому не слід дивуватися національності). За VAR відповідав іспанець Алехандро Ернандес, проте він чомусь не покликав Тельйо бодай переглянути момент на повторі.

Шотландія – Угорщина – 0:1 – відео гола та огляд матчу Євро-2024 з моторошним епізодом

Через страшну травму Варги до матчу було додано аж 10 хвилин, на останній з яких Угорщина забила переможний гол. Це означало прощання Шотландії з Євро-2024. Головний тренер "тартанових" Стів Кларк кипів після гри.

"Найважливіший момент матчу – це пенальті. Чому його не дали? Мені потрібна відповідь. Мені треба знати, чому це не пенальті. Я не розумію, як VAR може подивитися на це та сказати, що це не пенальті. У мене є правильні слова для цього, але я ціную свої гроші.

Чи говорив я з арбітром? А який у цьому сенс? Він із Аргентини. Чому це не європейський суддя? Я не розумію, чому він судить гру тут, а не у своїй країні. Це лише моя думка", – цитує Кларка ВВС.

Обурення поділяє і легендарний англійський форвард Алан Ширер: "Рішення арбітрів у цьому моменті було жахливим. Для мене це пенальті у будь-який день".

The penalty Scotland should have had tonight.

(Not even checked by VAR which is crazy) pic.twitter.com/OqSUVq9Ru1 — dufcway (@dufcway) June 23, 2024

Угорщина вибила Шотландію з Євро-2024, здобувши перемогу в матчі з моторошною травмою та голом на останніх секундах