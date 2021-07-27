Перший тайм завершився без голів, але з вилученням у складі господарів. Арбітр показав Непляху пряму червону за зрив небезпечного виходу на ворота.

"Зґвалтування українського футболу": президент Альянса вибухнув після суддівського свавілля в матчі з Металістом

На початку другого тайму Альянс змарнував розкішний шанс – Каневцев відбив кволий удар Агапова з "позначки". Кульмінація сталася в останні 10 хвилин матчу. Рефері Олександр Омельченко вилучив ще одного гравця Альянса та призначив пенальті. Балулі пробив ідеально. Вже в компенсований час француз розрядив гармату, оформивши остаточні 2:0 на користь Металіста.