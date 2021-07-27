Суддівські скандали і шедевральна гармата у відеоогляді матчу Альянс – Металіст – 0:2
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Металіст дотиснув Альянс у стартовому турі Першої ліги. Дивіться відео голів та огляд зустрічі.
завершено
Перший тайм завершився без голів, але з вилученням у складі господарів. Арбітр показав Непляху пряму червону за зрив небезпечного виходу на ворота.
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На початку другого тайму Альянс змарнував розкішний шанс – Каневцев відбив кволий удар Агапова з "позначки". Кульмінація сталася в останні 10 хвилин матчу. Рефері Олександр Омельченко вилучив ще одного гравця Альянса та призначив пенальті. Балулі пробив ідеально. Вже в компенсований час француз розрядив гармату, оформивши остаточні 2:0 на користь Металіста.
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