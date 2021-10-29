Ліга чемпіонів КОНКАКАФ, фінал

Монтеррей – Амеріка – 1:0

Гол: Фунес-Морі, 9

Вирішальний матч подарував дуель екс-тренерів мадридських грандів. Керманич Монтеррея Хав'єр Агірре працював з Атлетіко, а його опонент Сантьяго Соларі мав короткий період на чолі Реала.

Копа Лібертадорес: Фламенго переміг Барселону – визначилися фіналісти турніру

Єдиний гол зустрічі стався на 9-й хвилині, і тут не обійшлось без скандалу. Захисник Амеріки не зміг нормально вибити простріл і викотив м'яч на Рохеріо Фунеса-Морі, який вразив порожні ворота 36-річного Гільєрмо Очоа. Цілком імовірно, що форвард Монтеррея перебував у офсайді, але йому допоміг дотик суперника. Схожа ситуація трапилася у фіналі Ліги націй, коли свій контроверсійний м'яч забивав Мбаппе.

Амеріка не створила надто багато можливостей, але могла відігратися у компенсований час (арбітр додав аж 9 хвилин). Після подачі зі штрафного "орли" влучили у поперечку, а суперник відчайдушно кинувся під добивання. Підопічні Соларі сигналізували про гру рукою, проте рефері був невблаганним. 1:0 – Монтеррей вп'яте у своїй історії виграв Лігу чемпіонів КОНКАКАФ і буде виступати на клубному чемпіонаті світу.

"Безсоромні": найскандальніший гол року покінчив з духом гри – Мбаппе провокує теорії змови в іспанських ЗМІ