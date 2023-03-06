На 81-й хвилині матчу чемпіонату Англії між Ліверпулем і Манчестер Юнайтед (7:0) півзахисник гостей Бруну Фернандеш грубо відштовхнув лайнсмена, але не поніс за це покарання. У зв'язку з цим Асоціація арбітрів вимагає покарати португальця дискваліфікацією на 5 матчів і позбавити його капітанської пов'язки. Про це повідомляє Yahoo Sport.

Ліверпуль – МЮ – 7:0 – відео голів і огляд матчу АПЛ

Виконавчий директор суддівської Асоціації Мартін Кессіді пояснив свою вимогу тим, що Фернандеш допустив серйозне і недоречне порушення правил. "Тут має бути чіткий сигнал про те, що така поведінка неприйнятна на жодному рівні, і я сподіваюся, що Футбольна асоціація візьме це до відома".

Зазначимо, що першим капітаном МЮ вважається Гаррі Магуайр, але центральний захисник провів гру з Ліверпулем у запасі. Тому капітанську пов'язку одягнув Фернандеш.

Ліверпуль принизив МЮ у матчі АПЛ – 2 плюс 2 Салаха, дублі Дарвіна і Гакпо, фіаско екс-зірки Шахтаря та чемпіона світу