Суддів зібрали і сказали – є 4 клуби, яких не хочуть бачити в УПЛ, – Собуцький

"Є двоє суддів з двох різних регіонів. Вони розповідають, що минулого тижня їх збирали і сказали, що є 4 клуби, яких не хочуть бачити в УПЛ. І нас в тому числі. Для чого це Лучі?.. Мабуть, мова йде про гроші.

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Тому що перед матчем з Гірник-Спортом, а у нас є відповідні дані, 4 футболісти нашої команди повинні були отримати жовті картки, щоб не грати в матчі з Минаєм", – поділився Собуцький у програмі Профутбол.

Нагадаємо, очільника Агробізнеса довічно відсторонили від футболу, а команду оштрафували на 500 тисяч гривень і заборонили проводити матчі на стадіоні Юність у м. Волочиськ до окремого рішення Комітету УАФ з питань стадіонів та безпеки проведення змагань.

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