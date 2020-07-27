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Суддів зібрали і сказали – є 4 клуби, яких не хочуть бачити в УПЛ, – Собуцький

14:11 - Читать на русском
Суддів зібрали і сказали – є 4 клуби, яких не хочуть бачити в УПЛ, – Собуцький
Олег Собуцький / УАФ

Почесний президент Агробізнеса Олег Собуцький переконаний, що арбітри мають упереджене ставлення до деяких клубів Першої ліги.

"Є двоє суддів з двох різних регіонів. Вони розповідають, що минулого тижня їх збирали і сказали, що є 4 клуби, яких не хочуть бачити в УПЛ. І нас в тому числі. Для чого це Лучі?.. Мабуть, мова йде про гроші.

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Тому що перед матчем з Гірник-Спортом, а у нас є відповідні дані, 4 футболісти нашої команди повинні були отримати жовті картки, щоб не грати в матчі з Минаєм", – поділився Собуцький у програмі Профутбол.

Нагадаємо, очільника Агробізнеса довічно відсторонили від футболу, а команду оштрафували на 500 тисяч гривень і заборонили проводити матчі на стадіоні Юність у м. Волочиськ до окремого рішення Комітету УАФ з питань стадіонів та безпеки проведення змагань.

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Арбітри Олег Собуцький Агробізнес Агробізнес Перша ліга
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