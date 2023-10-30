Головний арбітр матчу 9-го туру Бундесліги між Айнтрахтом і Борусією Д Роберт Шредер припустився грубої помилки, призначивши пенальті у ворота гостей на 8-й хвилині зустрічі.

У понеділок, 30 жовтня, DFB (Німецький футбольний союз) офіційно визнав помилковим рішення Шредера покарати дортмундську Борусію призначенням пенальті у її ворота за влучання м'яча в руку Маріусу Вольфу. Про це йдеться на офіційному сайті організації.

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Глава суддівського корпусу Бундесліги Петер Сіппель визнав, що положення лівої руки Вольфа під час потрапляння в неї м'яча було природним, а сам гравець не діяв навмисно. "Він не хотів зупинити політ м'яча, його наміром було вибити його за межі штрафного майданчика. Тому цей епізод не можна трактувати як "гру рукою", – зазначив Сіппель.

Також головний арбітр зустрічі помилився, коли відмовився призначити пенальті на користь Айнтрахта. В одному з епізодів Александер Майєр порушив правила проти Мармуша у своєму штрафному майданчику.

Матч Айнтрахт – Борусія Д завершився внічию 3:3.

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