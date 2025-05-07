Колишній міжнародний арбітр ФІФА Рафал Ростковскі прокоментував один з епізодів матчу Ліги чемпіонів між Інтером та Барселоною (4:3, за сумою двох матчів 7:6).

На 68 хвилині зустрічі Мхітарян сфолив на Ямалі. Арбітр матчу Шимон Марциняк одразу вказав на 11-метрову позначку, але відеоасистенти VAR переконали поляка, що пенальті не був, але не позвали його до монітора, щоб він міг пересвідчитися у правильності рішення.

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"Хіглер не викликав Марциняка до монітора, і в нього не було підстав оскаржувати заяви відеоарбітра, у розпорядженні якого було безліч записів з різних камер. Нідерландець явно щось упустив.

На кадрі з камери, розташованої високо на трибунах за лінією воріт, чітко видно, що фол Мхітаряна на Ямалі почався за межами штрафного майданчика, але завершився всередині нього. Саме там, одразу за лінією гравець Інтера вдарив по нозі вінгера Барселони в зону ахіллового сухожилля. Цей удар остаточно "добив" футболіста і змусив його впасти", – проаналізував екс-арбітр ФІФА Ростковскі.

Нагадаємо, що Шимона Марциняка розкритикували після матчі гравці Барселони, а також головний тренер Гансі Флік.

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