"Я ні на кого не злився і поняття не маю, чому мене вилучили. Рефері прийшов мене вилучати, я нічого не сказав, а потім отримав червону. На бічній лінії ніхто ні на що не скаржився. Судді дійсно проблема. Вони ніколи не пояснюють і не визнають помилки.

Красивий м'яч Маліновського та втрата останніх хвилин у відеоогляді матчу Аталанта – Удінезе – 1:1

Вони теж професіонали, так що дозвольте їм бути професіоналами, як нам. Нехай вони приходять і спілкуються з медіа, тому що я поняття не маю, що, на його думку, він чув або бачив. Пора їм перестати захищатися", – цитує Гасперіні Football-Italia.

Зазначимо, що Аталанта не змогла втримати перемогу над Удінезе (1:1), пропустивши на 90+3 хвилині. Цікаво, що Гасперіні був вилучений за 2 хвилини до цього.

Маліновський забив супергол, але Аталанта втратила перемогу після заміни українця і вилучення Гасперіні в матчі Серії А