– В першу чергу вітаю Оболонь з перемогою і своїх хлопців – з хорошим другим таймом. У першому таймі ми десь віддали ініціативу, це не був наш план на гру, зовсім інший був план. Ми мали грати так, як грали другий тайм – агресивно, високо пресингувати і намагатися забивати голи, створювати гольові моменти. Десь не вийшло, десь хлопці в першому таймі боялися, і потрібно було трошки внести корективи в другому таймі.

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Що стосується результату – все добре, тільки в нас судді бояться поставити те, що відбувається на футбольному полі. Я вважаю, був чистий фол, можливо, це і був переломний момент. Я ще не дивився, але те, що було видно з лави запасних – це фол і вилучення. Якщо такі моменти – ОК, ми не ставимо, тоді нам хоч аут мають дати кинути? Тому що історія повторилася у Львові. Нам не дали кинути аут, і тут у Києві – те ж саме.

Тут питання у мене більше до суддів: невже вони не мають у собі сили, терпіння, бажання просто дати нам вкинути аут? Я вже не говорю за якісь там мікродуелі, мікроепізоди – просто дати нам вкинути аут. Але то вже нехай розбираються органи, які в нас працюють. Тому що ми дуже розвиваємо чесний футбол – поки чесності я не бачу до цієї команди.

– Волохатий у Львові якраз другу жовту отримав за довге вкидання ауту, і тут він теж довго готувався.

– Довге вкидання ауту – це ваше твердження. Там не було ніякого довгого вкидання ауту. Команда готувала це стандартне положення, там нічого не було довгого. Просто рахунок 0:0, і судді десь переживають, щоб Інгулець випадково не забив гол – ось і все. Якщо у двох виїзних іграх поспіль постійно це відбувається – значить, воно не просто так, – сказав Кобін для УПЛ ТБ.

До слова, наразі Інгулець посідає передостаннє, 15-те місце у турнірній таблиці української Прем'єр-ліги з 16-ма очками.

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