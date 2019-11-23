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Судді будуть знущатися з нас, але нічого, я це запам'ятаю, – Максимов оцінив роботу рефері у матчі проти СК Дніпро-1

21:35 81 Читать на русском
Судді будуть знущатися з нас, але нічого, я це запам'ятаю, – Максимов оцінив роботу рефері у матчі проти СК Дніпро-1
Юрій Максимов / Сайт СК Дніпро-1

Головний тренер Ворскли Юрій Максимов мав певні претензії до арбітра Юрія Іванова після матчу 15 туру УПЛ проти СК Дніпро-1 (0:1).

78’ Дмитро Коркішко
 
78’ Дмитро Коркішко

"Звичайно, я розумію, що треба робити з командою. Треба вилазити з цієї ситуації, це по-перше. А потім будемо далі думати.

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Якщо в Україні не буде VAR, то я навіть не знаю… Судді взагалі будуть знущатися з нас. У нас людина руку ламає. І зараз вже думаєш не про програш, а щоб він якомога швидше відновився. Нічого, я це запам’ятаю, повірте. Цей урок я вивчу. Думатиму тепер далі. Мене ще будуть згадувати", – цитує Максимова офіційний сайт СК Дніпро-1.

Нагадаємо, це була перша гра 50-річного фахівця на чолі Ворскли, яка продовжує йти на останній сходинці турнірної таблиці УПЛ.

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Теги
Арбітри Юрій Максимов Юрій Максимов Відеоасистент арбітра (VAR) СК Дніпро-1 - Ворскла Ворскла Ворскла
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