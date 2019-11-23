Судді будуть знущатися з нас, але нічого, я це запам'ятаю, – Максимов оцінив роботу рефері у матчі проти СК Дніпро-1

Головний тренер Ворскли Юрій Максимов мав певні претензії до арбітра Юрія Іванова після матчу 15 туру УПЛ проти СК Дніпро-1 (0:1).

"Звичайно, я розумію, що треба робити з командою. Треба вилазити з цієї ситуації, це по-перше. А потім будемо далі думати.

Невдалий дебют Максимова у відеоогляді матчу СК Дніпро-1 – Ворскла

Якщо в Україні не буде VAR, то я навіть не знаю… Судді взагалі будуть знущатися з нас. У нас людина руку ламає. І зараз вже думаєш не про програш, а щоб він якомога швидше відновився. Нічого, я це запам’ятаю, повірте. Цей урок я вивчу. Думатиму тепер далі. Мене ще будуть згадувати", – цитує Максимова офіційний сайт СК Дніпро-1.

Нагадаємо, це була перша гра 50-річного фахівця на чолі Ворскли, яка продовжує йти на останній сходинці турнірної таблиці УПЛ.

СК Дніпро-1 мінімально переміг Ворсклу завдяки пенальті – невдалий старт Максимова на чолі полтавців